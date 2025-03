Migration Immer weniger Asylbewerber kommen nach Sachsen-Anhalt

Insgesamt sind in den Landesaufnahmeeinrichtungen aktuell 1.698 Menschen untergebracht. Der größte Anlaufpunkt befindet sich in Halberstadt .

In der im vergangenen Jahr teilweise in Betrieb genommenen Einrichtung in Stendal wohnen derzeit 466 Flüchtlinge. Darunter sind 23 alleinreisende Frauen und 220 Kinder mit ihren Familienangehörigen. Dort sollen vor allem besonders schutzbedürftige Personen untergebracht werden.