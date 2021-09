Sachsen-Anhalt sucht weiter eine große Zahl von Lehrkräften. In Vorbereitung auf das kommende Schuljahr seien insgesamt 905 Stellen ausgeschrieben worden, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit. Auch in der neuen Legislatur bleibe der Fachkräftemangel bei den Lehrkräften die entscheidende Herausforderung, erklärte Bildungsministerin Eva Feußner. „Wir werden weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, freie Stellen zu besetzen.“ Sachsen-Anhalt wird bei den Ausschreibungen von Beratungsagenturen unterstützt, die gezielt nach Lehrkräften aus dem Ausland und Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern suchen.

Rund 120 der ausgeschriebenen Stellen gelten als schwer besetzbar, weshalb für sie eine Zulage gezahlt werden soll. Zudem sind etwa 30 Stellen regional ausgeschrieben.



Rund ein Drittel der Lehrkräfte werden für die Sekundarschulen gesucht, rund 150 für die Grundschulen, 140 für Gemeinschaftsschulen und noch einmal so viele für Gymnasien. Hinzu kommen 90 ausgeschriebene Stellen an Förderschulen, mehr als 30 an Gemeinschaftsschulen und ebenso viele an Berufsbildenden Schulen, für weiterführende Schulen werden sechs Lehrkräfte gesucht.