Mehr als hundert XXL-Origami-Boote stehen seit Montagvormittag vor dem Parlament der Europäischen Union in Brüssel. Wie der Landesverband Sachsen-Anhalt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) mitteilte , soll mit dem Kunstprojekt "100 Boote – 100 Millionen Menschen" aus 130 Papierbooten auf die wachsende Zahl von weltweit rund 130 Millionen Geflüchteten aufmerksam gemacht werden.

Mit der Aktion soll demnach ein Zeichen für Menschen gesetzt werden, die vor Naturkatastrophen, Krieg, Armut und Hunger fliehen. Bereits zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2024 waren 112 der mehr als fünf Meter langen Faltboote in Berlin zu sehen – nun wurde das Projekt auf vor dem EU-Parlament in Brüssel fortgesetzt. Die Flotte wachse stetig, da sich auch die Zahl der Geflüchteten weltweit weiter erhöht, heißt es.