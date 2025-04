Auf dem Hof von Familie Böcker in der Börde steht der Alltag nie still. Seit 1991 bewirtschaften sie 320 Hektar Ackerfläche und 40 Hektar Grünland. Der Anbau und Verkauf von Zuckerrüben, Raps, Gerste, Weizen und Mais ist ihr Hauptgeschäft. Drei Generationen leben und arbeiten gemeinsam auf dem Hof.

Der neue Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD bringt nun wieder Bewegung in die Debatte. Die Landwirte blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Der Koalitionsvertrag sei grundsätzlich positiv für die Landwirtschaft, allerdings müsse nun abgewartet werden, was davon auch wirklich umgesetzt werde, findet Böcker. "Von den 146 Seiten sind neun der Landwirtschaft gewidmet, das ist besser als nichts", erzählt der 51-jährige.