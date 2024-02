Birgit Neumann-Becker scheidet in diesem Jahr aus dem Amt als Sachsen-Anhalts Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur aus. Sie war zehn Jahre für die Auseinandersetzung mit der DDR-Diktatur zuständig. Der Landtag muss eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen.

Derzeit hat Birgit Neumann-Becker noch viel zu tun. Wer ihr im Amt nachfolgen wird, steht noch nicht fest. Neumann-Becker bereitet aber bereits die Übergabe und den Jahresbericht für 2023 vor. In Zukunft sollen bestehende Projekte fortgeführt und neue Dinge umgesetzt werden. So sei ein Zeitzeugen-Club geplant, der Betroffene dabei unterstützen soll, über ihre Erlebnisse zu berichten – zum Beispiel im Rahmen von Zeitzeugengesprächen .

Der Dialog zwischen Schülern und Menschen, die die SED-Diktatur miterlebt haben, ist dabei besonders relevant, wie Neumann-Becker erzählt: "Sie zeigen eine sehr konkrete Kenntnis darüber, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, wo sie keine Rechtsmittel gegen staatliche Entscheidungen einlegen können und denen sie einfach ausgeliefert sind." Angebote dieser Art gibt es bereits, sie sollen in Zukunft ausgebaut werden.