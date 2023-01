Noch keine Einigkeit besteht unterdessen darüber, ob in Sachsen-Anhalt die sogenannte Reerdigung als Bestattungsform neben Erd- und Feuerbestattungen erlaubt wird. Sozialministerin Grimm-Benne erklärte, es gebe hinsichtlich dieser Form der Bestattung Vorbehalte – etwa von kirchenpolitischen Sprechern. Dabei gebe es in Teilen Zweifel, ob die Reerdigung menschenwürdig sei. Ob die Bestattungsform mit in das Gesetz einfließt, müsse noch im parlamentarischen Raum beraten werden, sagte die SPD-Politikerin.