Die 24 Betreuungsvereine in Sachsen-Anhalt müssen einen Großteil ihrer Arbeit einstellen, weil die Landesregierung die Finanzierung nicht rechtzeitig geregelt hat. "Alle Mitarbeiter in allen Betreuungsvereinen in Sachsen-Anhalt blocken geschlossen die Anfragen und weisen darauf hin, dass man sich bitte an die zuständige Betreuungsbehörde wenden muss", sagte jetzt Eik Schieferdecker, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.