Migration Bezahlkarte für Asylbewerber: Scharfe Kritik an der Umsetzung

20. November 2024, 16:43 Uhr

In Sachsen-Anhalt wird die Bezahlkarte für Geflüchtete bald flächendeckend zum Einsatz kommen. Seit Dienstag sollen fast 10.000 Stück an die Kreise und Städte ausgeliefert werden. Im Anschluss werden die Bezahlkarten in Kürze an Asylbewerber verteilt. Das Ziel laut Innenministerium: unerlaubte Migration reduzieren. Doch an der Umsetzung gibt es Kritik.