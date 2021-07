Das Einstellungsgeschäft, so will ich es mal salopp formulieren, ist auch während der Corona-Pandemie weitergelaufen. Wir haben insgesamt in dieser Wahlperiode über 5.000 Kolleginnen und Kollegen neu eingestellt, die aber durch die Abgänge von Kolleginnen und Kollegen und Schwangerschaften, Krankheit, etc. natürlich in der Balance zu sehen sind. Und wir werden auch in diesem Jahr deutlich über 1.000 Kolleginnen und Kollegen einstellen und damit systematisch das Thema Lehrermangel weiter abarbeiten. Aber es bleibt ein schweres Geschäft und auch hier werden wir in den nächsten Jahren weiter hart arbeiten müssen.