In Sachsen-Anhalt soll die Entscheidung über die Maskenpflicht an Schulen erst nach den Herbstferien fallen. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) begründete das im Gespräch mit MDR AKTUELL mit den derzeit steigenden Corona-Infektionszahlen. Man wolle zumindest die Ferien noch abwarten und sehen, wie sich die Inzidenzen in den Schulen entwickelten. Mit einer Entscheidung zur Maskenpflicht an Schulen sei Anfang November zu rechnen.

Bildungsministerin Feußner will nach den Ferien über die Maskenpflicht entscheiden. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

In die Entscheidung werde auch eine Begleitstudie der Martin-Luther-Universität in Halle einfließen, so Feußner. "Die Studie haben wir in Auftrag gegeben und sie beobachtet das Infektionsgeschehen in den Schulen." Außerdem müsse man schauen, wie sich das Infektionsgeschehen durch Reisen in den Ferien und mehr Kontakte entwickelt.



An die Eltern appelliert sie, sich impfen zu lassen. "Die Kinder haben in der Vergangenheit die Eltern geschützt. Und jetzt sind die Erwachsenen an der Reihe, damit Schüler und Schülerinnen jeden Tag in die Schule gehen und am Präsenzunterricht teilnehmen können."