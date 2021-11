Zweitletzter Platz für Sachsen-Anhalt im Bildungsmonitor und 13 Plätze Abstand zum Nachbarland Sachsen – was auf den ersten Blick ernüchternd klingt, ist in der Realität gar nicht so drastisch, so die Einschätzung von Axel Gehrmann, Professor für Unterrichtsforschung an der TU Dresden. "Also erstmal müssen wir sagen, die Verhältnisse zwischen den bundesdeutschen Ländern sind bei Weitem nicht so groß, wie sie in der Öffentlichkeit oftmals gezeichnet werden. Natürlich haben wir Länder, die sich leichter tun als andere Bundesländer, aber das hat einfach mit dem wirtschaftlichen Aufkommen in den Ländern zu tun und auch mit der Hochschuldichte und so weiter."