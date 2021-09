Der Endzwanziger Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Darin hatten rund 50 Gläubige das jüdische Fest Jom Kippur gefeiert. Als der Attentäter an der Synagogentür scheiterte, erschoss er auf seinem Weg durch Halle zwei Passanten. Weitere Menschen verletzte er auf seiner Flucht. Polizisten stoppten den Mann schließlich. Beim Prozess hatte Stephan B. keinerlei Reue gezeigt. Er wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.