Der Fall einer Polizistin aus Bitterfeld, die eine Brieffreundschaft mit dem Halle-Attentäter gehabt haben soll, wird Thema im Landtag. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will dem Innenausschuss in der kommenden Woche die bisherigen Erkenntnisse dazu vorlegen, sagte Zieschang am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Einzelheiten wollte sie nicht nennen: "Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu nicht sagen."