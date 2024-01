Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will bei der Kommunalwahl im Juni im Salzlandkreis antreten. Wie einer der ersten Unterstützer des BSW, John Lucas Dittrich, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, steht das bereits fest. In welchen weiteren Landkreisen Sachsen-Anhalts das BSW um Stimmen werben will, ist dagegen noch unbekannt.

Nach Dittrichs Worten stützt sich das Bündnis in Sachsen-Anhalt auf ein Kernteam aus 20 Leuten. Wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll im Laufe des Jahres auch der Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet werden.

Flächendeckende Strukturen zeitlich nicht zu schaffen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Sonnabend, 27. Januar 2024, soll im Berliner Osten der Gründungs-Parteitag des BSW stattfinden. "Aus Sachsen-Anhalt werden zwölf Personen zum Parteitag fahren, aus Staßfurt zwei", erklärte die frühere Linken-Landtagsabgeordnete Bianca Görke im MDR-Interview. Sie war dem BSW nach der Gründung Anfang Januar beigetreten. Sie geht davon aus, dass sich das Bündnis kommunalpolitisch nicht flächendeckend aufstellen wird, sondern nur "da, wo Strukturen vorhanden sind". Es sei nicht zu schaffen, überall Akteure zu finden. Im März müsse die Liste stehen, so Görke. Die Kommunalwahlen finden am 9. Juni statt.

Wir sind nicht daran interessiert, in jedem Ort irgendwelche Akteure zu finden. Das schaffen wir auch nicht. Bianca Görke, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW)