Deindustrialisierung und Bürgerwille: Scheitert der Strukturwandel?

Aber dafür gebe es eine Landesentwicklungsplan, der das berücksichtige. Anders jedoch als in den Neunzigerjahren gebe es nun die Meinung, es müssen nicht mehr groß investiert werden, angesichts der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt. Für Haseloff ist das allerdings ein Trugschluss. Er verweist auf die Herausforderungen des Strukturwandels.

Wirtschaftswachstum als Grundlage des Sozialstaates

Reiner Haseloff (CDU) ist kein Schwarzmaler, aber für ihn ist klar, wohin sich die Wirtschaft entwickelt "Die klassische Industrie geht zur Neige. Entweder sucht sie andere Standorte auf oder sie wird nicht mehr praktiziert. Die Menschen im Mansfelder Revier wurden vor dreißig Jahren von dieser Entwicklung kalt überrascht. Damit sich dies nicht wiederholt, soll nun der Kohleausstieg mit Milliarden abgefedert werden.

Diesen Ausstieg zu managen, sei ein zentrales politisches Anliegen, so Haseloff: "Die Sozialleistungen in Deutschland sind mit einem hohen Wirtschaftswachstum verbunden. Und wir merken, dass wir nur noch ein gedämpftes Wachstum haben und es nicht mehr schaffen, die Ausgaben mit den Einnahmen in Verbindung zu ringen." Umso wichtiger wäre es, auf neue Firmen und Technologien zu setzen.

Industrie ja, aber bitte nicht hier

Es sind neben der Flächenversiegelung nicht selten weitere Gründe, die zur Ablehnung von Neuansiedlungen führen, ein befürchteter Wertverlust von Immobilien, Verkehrsprobleme oder Belästigung durch Lärm und Gerüche. All das führt dann zu einer Reaktion, die Haseloff so zusammenfasst: "Was habe ich davon?"

Die Antwort fällt leider oftmals dürftig aus, so dass viele gegen eine Ansiedlung vor ihrer Haustür mobil machen. Denn der Profit, der da in den neuen Firmen erwirtschaftet wird, bleibt kaum in der Region.

Reform der Gewerbesteuer