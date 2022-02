Am Donnerstag wird auch entschieden, ob Sachsen-Anhalt die weiteren Punkte des Bund-Länder-Beschlusses vom Mittwoch mitträgt. Zunächst will die Landesregierung in einer Sonder-Kabinettssitzung beraten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Grimm-Benne wollen im Anschluss an das Treffen die weiteren Schritte erläutern. MDR SACHSEN-ANHALT wird dies per Livestream übertragen.