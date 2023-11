Deutliche Kritik äußerte Quade auch an den Beschlüssen zu weiteren sicheren Herkunftsländern, Grenzverfahren oder zum EU-Türkei-Deal. "Sie bedeuten Entrechtung der Menschen, Geschäfte mit Diktatoren und Verstöße gegen rechtsstaatliche Standards." Quade fügte aber hinzu, die am Montag beschlossenen Maßnahmen in Bezug auf die Finanzierung der Aufnahme Geflüchteter seien überfällig. "Auch Maßnahmen, die die Arbeitsaufnahme erleichtern und Verfahren beschleunigen, sind richtig."

FDP: Wichtiger Schritt für dringende Asylwende

Die FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt begrüßt die Beschlüsse. Fraktionschef Andreas Silbersack sprach am Dienstag von einem wichtigen Schritt für die dringende Asylwende. Die FDP habe sich mit mehreren Forderungen durchgesetzt, um irreguläre Migration zurückzudrängen und Anreize zu nehmen. Mit Bezahlkarten würden Bargeldzahlungen beendet. Sie seien bisher ein Pull-Faktor zur Einwanderung in die Sozialsysteme. Die Umstellung müsse schnellstmöglich auch in Sachsen-Anhalt erfolgen. Hier gelte es, gemeinsam mit den Kommunen ein einfaches System zu schaffen: "Wir wollen Bürokratie und Kosten vor Ort senken."

Silbersack zufolge wird die Kürzung von Sozialleistungen für Asylsuchende auch die Kosten für Sachsen-Anhalt und seine Gemeinden reduzieren. Das senke die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats. Die angestrebte Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten spreche ebenfalls für eine neue Realpolitik bei der Migration. Die rechtlichen Voraussetzungen für konsequente Abschiebungen seien bereits durch den Bund gestärkt worden. Sachsen-Anhalt sei gefordert, Abschiebungen entschlossen durchzuführen. Das gelte ganz besonders für Straftäter. "Wer kein Recht hat, in Deutschland zu bleiben, muss unser Land verlassen."

Skepsis auch bei CDU-Landrat

Bildrechte: dpa Der Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz, André Schröder (CDU), sieht die Beschlüsse skeptisch. Die besprochenen Maßnahmen, einschließlich der zugesagten Pauschale, könnten nur ein erster Schritt sein, die Migrationsprobleme im Land zu lösen. Eine wirksame Bekämpfung illegaler Migration sei auch nach den nächtlichen Gesprächen immer noch nicht erkennbar. Weitergehende Forderungen der kommunalen Familie seien größtenteils nicht umgesetzt worden.

Die verabredeten Maßnahmen – beispielsweise die Einführung einer Bezahlkarte – müssen Schröder zufolge nun umgesetzt werden. Dann werde sich zeigen, ob sie in der Praxis funktionierten. Die verabredete Pauschale von 7.500 Euro pro Asylbewerber stelle zwar eine Verbesserung des Status quo dar. Die eigentlichen Kosten in den Kommunen blieben aber deutlich höher. Eine erfolgreiche Integration setze die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung voraus: "Die Lösung für das eigentliche Problem bleibt der gestrige Gipfel schuldig!"

Der stellvertretende Landrat des Landkreises Börde, Marcus Waselewski (parteilos), sieht die Bund-Länder-Beschlüsse zur Migrationspolitik als Hoffnungsschimmer. Er fordert eine schnelle und unbürokratische Umsetzung. Die Entlastung müsse bei den Kommunen ankommen, sagt er.

Steffen Burchhardt (SPD), Landrat im Jerichower Land, begrüßt die Entscheidung. Laut ihm habe man jetzt eine Berechnungsgrundlage, was Klarheit schaffe. Die Bezahlkarte sieht er krititsch, es gebe dazu offene Fragen.

Landeskreistag: Beschlüsse sind Fortschritt