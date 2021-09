Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Montag zwei Orte in Sachsen-Anhalt. Am Vormittag reist das Staatsoberhaupt zunächst nach Ballenstedt im Landkreis Harz. Dort will sich Steinmeier über das Beteiligungsprojekt "Jugend entscheidet" der Hertie-Stiftung informieren. Bei dem Projekt, an dem neben Ballenstedt bundesweit neun weitere Kommunen teilnehmen, geht es darum, eine konkrete lokalpolitische Entscheidung an Jugendliche abzugeben.