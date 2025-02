Bildrechte: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Energiepreise Chemieindustrie unter Druck: Sachsen-Anhalt startet Bundesratsinitiative

12. Februar 2025, 01:20 Uhr

Sachsen-Anhalt plant eine Bundesratsinitiative, um Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten. Ziel ist demnach unter anderem die Netzentgelte zu reduzieren und Unternehmen von der Gasspeicherumlage zu entlasten. Das Land will so vor allem die energieintensive Chemieindustrie mit den Standorten in Leuna, Bitterfeld-Wolfen und Schkopau unterstützen.