Wenn wir jetzt Brückenlegepanzer kaufen, werden die sicherlich auch für die Panzerpioniere in Havelberg sein. Wir haben am Fliegerhorst Holzdorf an der Grenze Sachsen-Anhalt/Brandenburg Transporthubschrauber aus den 70er-, 80er-Jahren. Die müssten durch neue ersetzt werden. Auch die Bundeswehrapotheke in Blankenburg würde sicherlich stärker ausgestattet werden.