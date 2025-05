1,35 Millionen Euro für Amtshilfe Brocken-Brand: Rechnung für Bundeswehr-Hilfe in ihrer Höhe bundesweit einmalig

Hauptinhalt

23. Mai 2025, 10:02 Uhr

Nirgendwo in Deutschland hat die Bundeswehr 2024 eine so hohe Rechnung für einen Einsatz gestellt wie beim Waldbrand am Brocken in Sachsen-Anhalt. Kosten über 1,6 Millionen Euro weist die Armee aus, von denen 1,35 Millionen Euro bezahlt werden sollen. Danach folgt weit abgeschlagen Niedersachsen mit einer viermal geringeren Summe. Wie diese Diskrepanz zustande kommt, beantwortet die Bundeswehr auf Nachfrage nur unkonkret.