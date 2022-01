Mit seinen 32 Jahren ist Tim Teßmann der jüngste Abgeordnete der CDU-Fraktion und von Beruf studierter Sozialarbeiter, was in der CDU ein eher ungewöhnliches Berufsbild ist. Für ihn ist klar, dass die Christdemokraten in einigen Bereichen den Anschluss verloren haben. Bei der Bundestagwahl ging der Wahlkreis Börde-Jerichower Land an die SPD und auch bei den Zweitstimmen lag die SPD in Haldensleben vorn.