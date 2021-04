Kritik an Schachtschneider kam auch von Marco Tullner. Sachsen-Anhalts Bildungsminister ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes in Halle. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, er sei noch immer "schockiert". Er habe sich darauf verlassen, dass Schachtschneiders Aussagen Anfang Februar der Wahrheit entsprochen hätten. Tullner hatte kurz nach Bekanntwerden der halleschen Impfaffäre das Gespräch zu den CDU-Stadträten in der Saalestadt gesucht – und anschließend per Twitter verkündet, keiner seiner Parteifreunde habe "ein wie auch immer geartetes Impfangebot des Oberbürgermeisters" angenommen. Nach dieser Darstellung hat Schachtschneider offenbar gelogen.