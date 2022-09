Am Montag legten die CDU- und CSU-Fraktionsvorsitzenden aller Bundesländer zudem einen weiteren Forderungskatalog vor. Dieser umfasst auch eine Stärkung der Aufsichtsfunktion der Verwaltungsräte, die Begrenzung von Gehältern in Führungsebenen wie den Intendanzen und eine Vereinheitlichung der Compliance-Richtlinien zwischen den verschiedenen Anstalten.

Damals war er einer der schärfsten Kritiker der letzten Beitragserhöhung im Jahr 2020 gewesen. Damals zerbrach Sachsen-Anhalts Kenia-Koalition beinahe an unterschiedlichen Haltungen . Nachdem die CDU-Fraktion keine Zustimmung zum Staatsvertrag garantieren konnte, zog Ministerpräsident Haseloff das zur Abstimmung stehende Dokument wieder zurück . Die Beitragserhöhung blieb vorerst aus. Zu Unrecht, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Monate später urteilte.

Der nun zur Debatte stehende Änderungsstaatsvertrag befasst sich allerdings nicht mit der Beitragshöhe. Und wie schon 2020 hatte sich Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion nicht aktiv am Anhörungsprozess der Rundfunkkommission beteiligt. Guido Heuer will das in Zukunft ändern. Man werde sich mit den Koalitionspartnern SPD und FDP auf eine gemeinsame Position verständigen, so der Fraktionschef.