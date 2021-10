Bettina Lange ist Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Wittenberg und eine von 325 Kreisvorsitzenden der Partei, die am Samstag in Berlin zusammenkommen. Sie sei froh darüber, "dass man jetzt auf uns zugeht", sagt Lange. Auf der Konferenz soll die Niederlage der Union bei der Bundestagswahl aufgearbeitet werden. Außerdem will man klären, ob künftig Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur jeweils in Mitgliederbefragungen entschieden werden. Dem ist derzeit nicht so.