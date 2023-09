Parteitag in Magdeburg CDU will über Landesvorstand und neues Programm entscheiden

Die CDU Sachsen-Anhalt trifft sich am Samstag in Magdeburg zum Parteitag. Dort wollen die Delegierten zunächst den neuen Landesvorstand wählen. Der amtierende Landeschef Sven Schulze tritt erneut an. Justizministerin Franziska Weidinger will für einen Vize-Posten antreten. Nach der Abstimmung soll es um das Programm der Partei gehen. Auch CDU-Bundeschef Friedrich Merz wird am Vormittag in Magdeburg erwartet.