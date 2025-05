Was bedeuten Berufung und Revision? Fällt ein Amtsgericht ein Urteil in der ersten Instanz, können der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Berufung einlegen, über die dann das Landgericht verhandelt. Gegen dessen Urteil können wiederum der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Revision einlegen, die dann in dritter und letzter Instanz durch das Oberlandesgericht (OLG) entschieden wird.



Berufung und Revision unterscheiden sich dadurch, dass bei einer Berufung die Beweisaufnahme unter anderem durch Zeugenvernehmung wiederholt und der strafbare Sachverhalt selbst neu festgestellt wird.



Mit der Revision können hingegen nur Rechtsfehler und Verfahrensverstöße gerügt werden. Dies bedeutet, dass das OLG an die vom Berufungsgericht festgestellten Tatsachen gebunden ist und selbst keine Beweise mehr erhebt, sondern den Fall lediglich anhand der Akten prüft. Quelle: dpa