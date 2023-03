Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass Braunsberger-Reinhold im Juni 2022 mit Mitarbeitern und Mitgliedern der Jungen Union eine Weinmeile nahe Roßbach besucht hatte. Dabei soll die 36-Jährige viel Alkohol getrunken und einen Assistenten und eine Assistentin in "Sex-Gespräche" verwickelt haben. Infolgedessen soll Braunsberger-Reinhold der Assistentin dann auch an Brust und Dekolleté gefasst haben. Die CDU-Politikerin war 2021 für den in die Landesregierung gewechselten CDU-Chef Sven Schulze ins Europaparlament nachgerückt.