Dabei hatten etwa Linksfraktion und Grüne die Abschaffung einer der letzten Schutzmaßnahmen scharf kritisiert. "Die Möglichkeiten des Parlaments, hier Einfluss zu nehmen, sind begrenzt", sagte Sebastian Striegel, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, am Montag. Und von Linken-Fraktionschefin Eva von Angern hieß es: Man werde "dieses Rad nicht mehr zurückdrehen können".

Dabei gehen die Meinung auch innerhalb der Koalition auseinander. Die Aufhebung kam zu früh, sagte Katja Pähle, SPD-Fraktionsvorsitzende, ebenfalls am Montag. Corona sei nicht vorbei. "Es wäre klug gewesen, bis Ende des Jahres eine Maskenpflicht im ÖPNV beizubehalten", so Pähle. Ähnlich hatte sich das auch das SPD-geführte Sozialministerium in den Diskussionen der Landesregierung positioniert.