Vor Bund-Länder-Gipfel Kritik aus Sachsen-Anhalt an Alleingängen des Bundes

Auch Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, hält verlässliche und nachvollziehbare Absprachen in der Corona-Politik für geboten. Das Wichtigste sei eine in sich geschlossene Kommunikation, dass es möglichst einheitliche Maßnahmen in ganz Deutschland gebe und dass diese nach außen getragen würden. Aber, so von Angern: "Meine Hoffnung, dass das tatsächlich geschieht, ist aufgrund der Erfahrungen nicht sehr groß: Der Ministerpräsident, der jetzt Alleingänge kritisiert, ist bekanntermaßen der Vertreter des Alleingangs. Das hilft aber tatsächlich nicht."