Die Kassenärztliche Vereinigung (KZV) und die Zahnärztekammer (ZÄK) verweisen in einer Pressemitteilung auf die Ergebnisse einer Umfrage der Zahnärztlichen Nachrichten Sachsen-Anhalt zum Impfstatus in den Praxen im Land. Demnach gaben von den befragten Zahnärztinnen und Zahnärzten rund ein Viertel an, selber nicht geimpft zu sein.

Ab Mitte März tritt in Deutschland die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Demnach können die Gesundheitsämter nach einer Einzelfallprüfung ein Betretungsverbot gegen ungeimpfte Mediziner verhängen. Diese dürfen dann gegebenenfalls ihre Praxis nicht mehr betreten und Patienten nicht mehr behandeln. KZV und ZÄK erwarten danach "deutliche Verwerfungen in der zahnärztlichen Versorgung" in Sachsen-Anhalt.