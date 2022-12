Die aktuelle Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt ist noch bis zum 7. Dezember 2022 gültig. Demnach muss im öffentlichen Personennahverkehr ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das weitere Vorgehen will die Landesregierung am 6. Dezember im Kabinett beraten. Dabei sollen auch die Ergebnisse der Beratungen zur Isolationspflicht mit einfließen. Am Montag konnten sich die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder noch nicht darauf verständigten, wie es mit der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr weiter gehen soll. Die Frage wurde an die Gesundheitsministerkonferenz sowie an die Ministerpräsidentenkonferenz weitergegeben.