In der vierten Welle der Corona-Pandemie haben bislang vor allem ungeimpfte Patienten Sachsen-Anhalts Intensivstationen gefüllt. Das geht aus einer Mitteilung des Sozialministeriums an den Sozialausschuss im Landtag hervor. Mit Stand vom 8. Dezember habe der Anteil der Ungeimpften demnach unter den 18 bis 59 Jahre alten intensivpflichtigen Corona-Patienten bei 78,4 Prozent gelegen, also bei etwa vier von fünf. Unter den Jüngeren war jeder ITS-Patient ungeimpft, bei den 60-Jährigen und Älteren 68,7 Prozent, sprich: mehr als zwei Drittel.