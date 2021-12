Bildrechte: MDR/Sarah Peinelt

Über Max Schörm Hallo! Ich bin Max Schörm und seit März 2017 im Online-Team des MDR SACHSEN-ANHALT. Dort produziere ich Erklärvideos, -grafiken und -texte. Aber ich treibe mich auch als Social-Media-Redakteur in den endlosen Tiefen der Kommentarspalten herum.



Ich bin gebürtiger Heidelberger, in Sandhausen aufgewachsen und habe nach meinem Masterstudium in Hamburg das Redaktionsvolontariat des MDR in Leipzig absolviert. Jetzt lebe ich in Sachsen-Anhalt und bin – ich kann es selbst kaum glauben – Wahl-Magdeburger.