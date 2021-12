Prof. Michael Hallek, Direktor der Inneren Medizin an der Uniklinik in Köln und Mitglied der Leopoldina, sagte dazu am Sonntagabend bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE zu den empfohlenen Kontaktbeschränkungen: "(...) Sie müssen überall dort besonders schnell und besonders umfassend sein, wo die Inzidenzen und die Krankenhauszahlen sehr sehr schlecht sind, also im Südosten der Bundesrepublik." In anderen Regionen, wo Inzidenzen nicht ganz so hoch und Krankenhäuser noch nicht überlastet sind, könne man "mit anderen Maßnahmen, wie etwa 2G" arbeiten.