Kreistage und Stadträte in Sachsen-Anhalt dürfen wegen der aktuellen Notlage ab sofort wieder online tagen. Das hat das Landesverwaltungsamt am Montag mitgeteilt. Demnach gilt eine zusammen mit dem Innenministerium erlassene Verfügung bis zum 30. April 2022. Der Präsident der Behörde, Thomas Pleye, sagte, die aktuelle dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie lasse guten Gewissens keine Gremienarbeit in engen Sitzungssälen zu. Die grundgesetzlich legitimierte Selbstverwaltung der Kommunen dürfe aber nicht gefährdet werden.