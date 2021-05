In vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen bereits seit einigen Tagen unter die 100er-Marke gerutscht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag lag der Inzidenzwert für Sachsen-Anhalt insgesamt bei 83,1. Am Sonntag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 122,1 gelegen.

In 11 der 14 Landkreisen und kreisfreien Städten lag der Wert am Sonntag demnach unter 100 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner. Allerdings ist laut RKI zu vermuten, dass durch den Feiertag am Donnerstag und den Brückentag am Freitag insgesamt weniger Personen zum Arzt und damit zum Testen gegangen sind.

Setzt sich der positive Trend bei den Corona-Zahlen weiter fort, können die Regeln der Bundes-Notbremse bald gelockert werden. Dazu gehören nächtliche Ausgangs- und strengere Kontaktbeschränkungen in einigen Landkreisen. Besonders gut sieht es aktuell in Anhalt-Bitterfeld aus. Bleibt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, kann zwei Tage darauf gelockert werden. In Anhalt-Bitterfeld könnte das ab Mittwoch der Fall sein, wenn der Inzidenzwert auch am Montag unter 100 liegt. Die vom RKI gemeldete Inzidenz für Anhalt-Bitterfeld lag am Sonntag bei 49,8. Das ist der geringste Wert des Bundeslandes.

In Magdeburg, wo schon seit vergangenem Sonntag die weniger strengen Corona-Regeln gelten, liegt der Wert aktuell bei 58,1. Neben der Außengastronomie durften daher in der Elbestadt am Samstag auch die ersten Freibäder öffnen. Allerdings zogen die niedrigen Außentemperaturen nur wenige Gäste an.

Gute Chancen auf Lockerungen haben neben dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch der Landkreis Börde (59,1) und die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau (79,9). Hält der bisherige Trend an, könnte hier ab Donnerstag Außengastronomie möglich sein.

Lange Zeit wies der Süden Sachsen-Anhalts sehr hohe Corona-Inzidenzen auf. Auch hier zeichnet sich nun eine Trendwende ab. Im Burgenlandkreis, der lange ein Corona-Hotspot in Sachsen-Anhalt war, ging die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende besonders deutlich zurück: Am Sonntag lag die Inzidenz bei einem Wert von 78,8. Vor einer Woche hatte sie bei 172,2 gelegen.

Im Salzlandkreis (98,4) ist ab Montag an den Schulen wieder Wechselunterricht möglich, Kitas können wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Im Saalekreis ist ab Montag wieder Einkaufen nach Termin erlaubt, das sogenannte Click-and-Meet. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist.

Nur noch die Landkreise Wittenberg (102,4), Salzlandkreis (112,4) und Harz (126,1) verzeichneten am Sonntag eine dreistellige Inzidenz.

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der indischen Coronavirus-Variante in Großbritannien warnt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor einem neuen politischen Wettlauf beim Lockern der Corona-Auflagen. Die indische Corona-Mutante hat besonders viele Infektionen hervorgebracht. Spahn wandte sich in einem Brief an seine Länderkollegen. Darin heißt es, es scheine zwar zu gelingen, die dritte Welle zu brechen. Wenn aber zu schnell gelockert werde, bestehe das enorme Risiko eines erneuten starken Anstiegs.