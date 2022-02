Die Maskenpflicht im Schulunterricht in Sachsen-Anhalt soll spätestens Anfang März wegfallen. Das teilte CDU-Landtagsfraktionschef Siegfried Borgwardt am Mittwoch mit und bezog sich dabei auf Beratungen im Kabinett. "Verbindliche Tests" seien aber auch weiterhin sinnvoll. Ob künftig zwei- oder dreimal pro Woche in der Schule getestet werde, sei noch offen.