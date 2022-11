Pandemie Lockerung von Corona-Maßnahmen: Landesregierung uneinig

Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Hüskens will die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen beenden. Gesundheitsministerin Grimm-Benne will dagegen an allen aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen festhalten.