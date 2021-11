Sachsen-Anhalt will die Corona-Maßnahmen in geschlossenen Räumen verschärfen. Künftig soll bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen in Inneräumen die 2G-Regel gelten. Zutritt erhalten also nur noch Menschen, die gegen Corona geimpft oder von einer Erkrankung genesen sind. Das sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nach der Bund-Länder-Beratung.