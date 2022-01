Als Beispiel nannte Erben einen Bundeswehrsoldaten, der in Uniform in Magdeburg zugegen war. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt seit Dezember gegen den Mann wegen des Verdachts zum Aufruf zu Straftaten. Er hatte ein Drohvideo an die Bundesregierung gerichtet. Weil er mit einem Uniformtrageverbot belegt ist, wurde er nach einigen Stunden von der Polizei festgesetzt und an die Feldjäger übergeben, wie Ministerin Zieschang mitteilte.