Einen Appell an friedlich Demonstrierende richtete Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT: "Distanzieren Sie sich klar von Gewaltbereiten und Rechtsextremen und melden Sie die Versammlungen an." Nur so sei ein friedlicher Verlauf zu gewährleisten.

Solche Distanzierungen hätten die Behörden "teilweise" auch festgestellt, hieß es aus Zieschangs Ministeriums vor Weihnachten. Zudem sei eine Instrumentalisierung der Versammlungen durch Rechtsextreme "im tatsächlichen Versammlungsgeschehen" bislang nicht gelungen. In Halberstadt hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings eine der NPD-nahestehende Gruppe brennende Fackeln an Teilnehmende verteilt.

Insgesamt machte die Behörden im Dezember eine "untere bis mittlere zweistellige" Zahl von Rechtsextremen aus. Auf Versammlungen zeigten sich regelmäßig etwa Akteure der Neonazi-Szene oder teilweise vom Verfassungsschutz beobachteten sogenannten Neuen Rechten. In Magdeburg zeigte sich am Montag zudem kurzzeitig eine kleinere linke Gruppe in der Versammlung. Die Aktion steht offenbar einer ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppe nahe.

Weitere Radikalisierung befürchtet

Nichtstaatliche Beobachtungsstellen wie der Magdeburger Verein "Miteinander" sehen die unterschiedlichen Teilnehmenden seit Dezember in ihrer "aggressiven Haltung" vereint. Dadurch, dass die Maßnahmen wiederholt zu einer "Diktatur" erklärt werden, würden "gewalttätige Umsturzfantasien legetimiert", heißt es in einer Stellungnahme von "Miteinander" und anderen Organisationen. Auch würden Wortführende "gezielt auf Umbruch- und Krisenerfahrungen in Ostdeutschland" zurückgreifen, angefangen bei der Wendezeit. Damit knüpfe man auch an die rechtsextreme Pegida-Bewegung und die Anti-Asyl-Protesten 2015 und 2016 an.

Innenministerin Zieschang sagte, die Gefahr einer weiteren Radikalisierung von Einzelnen sei auch in Sachsen-Anhalt "real". Man beobachte deshalb jede Versammlung "sehr genau". Das gilt laut ihrem Ministerium auch für die Onlinekommunikation drumherum.