In Sachsen-Anhalt soll die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte verkürzt werden. Entsprechende Pläne bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag. Die Regeln zur Absonderung sollen möglicherweise noch in dieser Woche angepasst werden, hieß es. Der entsprechende Erlass werde dazu überarbeitet. Wann die Änderungen konkret in Kraft treten, ist aber noch unklar.