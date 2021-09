Also man kann wohl davon ausgehen, dass unser Alltag durch die Pandemie verändert wurde, so dass sich nun die Frage nach einer neuen "Normalität" in den Vordergrund schiebt. Das unterstellt jedoch, dass jeder die gleiche Vorstellung von Normalität hat, was freilich nicht der Fall ist. Wenn also die AfD im aktuellen Wahlkampf eine Normalität einfordert, dann dürfte die sich von der grünen oder linken Normalitätsvorstellung deutlich unterscheiden. Andererseits ist die politische Klasse auch in der Bringepflicht. Denn mit einem ausreichenden Impfschutz, so die bisherige Idee, könnten die Corona-Einschränkungen aufgehoben werden. In der Praxis erweist sich dies jedoch als schwieriger als gedacht.