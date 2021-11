In der Corona-Schutzverordnung befindet sich als weitere Kenngröße außerdem die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Der Wert beschreibt die Anzahl der ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In vorangegangenen Schutzverordnungen in Sachsen-Anhalt waren Lockerungen und Verschärfungen von Regeln an bestimmte Inzidenzwerte geknüpft.



Der Wert findet sich jetzt noch in der Präambel der 15. Corona-Schutzverordnung als, gemeinsam mit der Impfquote, ein Indikator für die Belastung des Gesundheitswesens allgemein. Erwähnt wird die 7-Tage-Inzidenz zudem im Bußgeldkatalog: Werden in Regionen mit einer Inzidenz von unter 50 Verstöße gegen das Tragegebot von FFP2-Maske beziehungsweise Mund-Nase-Bedeckung festgestellt, kann eine Verwarnung ohne eine sonst fällige Strafe von 50 Euro ausgsprochen werden.



Die 7-Tage-Inzidenz in Ihrer Stadt bzw. in Ihrem Landkreis finden Sie hier.