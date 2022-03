Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat die Menschen im Land gebeten, weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Solange die Inzidenzen so hoch seien, sollte man weiter dringend dazu raten, in Innenräumen eine Maske tragen, sagte Grimm-Benne am Donnerstag im Landtag.