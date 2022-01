Die Corona-Eindämmungsverordnung wird bis zum 23. Februar verlängert, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. In der Gastronomie gilt damit weiterhin die 2G-Regelung: Genesene und Geimpfte müssen danach keinen zusätzlichen Test vorweisen.