Pandemie 2G im Einzelhandel fällt: Diese Corona-Regeln gelten ab 18. Februar in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Die Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt werden schrittweise gelockert. Dabei orientiert sich die Landesregierung an dem Beschluss von Bund und Ländern. Zunächst fällt die 2G-Regel im Einzelhandel und in Kultureinrichtungen. Auch die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene werden aufgehoben. Weitere Lockerungen folgen Anfang März.