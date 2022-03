Das neue Infektionsschutzgesetz ist beschlossene Sache. Sachsen -Anhalt wird die geplante Lockerung der Corona-Maßnahmen nach MDR-Informationen aber um zwei Wochen aufschieben. Statt die bisherigen Regelungen zum kommenden Sonntag aufzuheben, will die Landesregierung einen Teil vorerst bis zum 2. April aufrechterhalten. Während einer Videoschalte von Bund und Ländern am Donnerstag hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dem Bund bei der Bestimmung des neuen Corona-Kurses ab dem 20. März einen Alleingang vorgeworfen.

Während der Konferenz übten die Ministerpräsidenten nach Teilnehmerangaben parteiübergreifend deutliche Kritik am Bund. Die Länder bemängeln, dass der Bund in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will. Zudem sei eine vorgesehene Hotspotregelung rechtlich nicht sicher umsetzbar und praktisch nicht nutzbar, rügten mehrere Länder. Sie drängen auf einen angemessenen Basisschutz. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht ab dem 20. März generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor.