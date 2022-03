Während der Konferenz haben die Ministerpräsidenten nach Teilnehmerangaben parteiübergreifend deutliche Kritik am Bund geübt. Die Länder bemängeln, dass der Bund in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will. Zudem sei eine vorgesehene Hotspotregelung rechtlich nicht sicher umsetzbar und praktisch nicht nutzbar, rügten mehrere Länder. Sie drängen auf einen angemessenen Basisschutz. Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes ab dem 20. März sieht generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor.



Das neue Gesetz soll am Freitag vom Bundestag beschlossen werden. Mit Blick auf mögliche Änderungen besteht Zeitdruck, da ohne eine gesetzliche Anschlussregelung sonst ab Sonntag gar keine Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen mehr bestünde.